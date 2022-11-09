آرسنال يودع كأس الرابطة

وسجل لبرايتون داني ويلبيك من ركلة جزاء، كورو ميتوما 58، وطارق لامبتي 71 فيمكا وقع على هدف آرسنال الوحيد إدوارد نيكيتاه.

وعبر نوتنغهام فوريست إلى الدور المقبل بدوره بعد تغلبه على توتنهام بهدفين دون رد.

رينان لودي منح نوتنغهام فوريست هدف السبق عند الدقيقة الخمسين، قبل أن يضيف جيسي لينغارد الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين هذا في الوقت الذي طرد فيه حكم اللقاء لاعب نوتنغهام فوريست أوريل مانغالا بالبطاقة الحمراء

و إلى الدور الرابع أيضا تأهل وولفرهامبتون بعد اجتيازه عقبة ليدز يونايتد بهدف دون مقابل، هدف الفوز كان من توقيع البوركينابي بيرتران تراوري في الدقيقة الخامسة و الثمانين.

وعبر نيوكاسل على حساب كريستال بالاس بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 0-0، وبلاكبيرن روفيرز على حساب وست هام، وساوثهامبتون على حساب شيفيلد ونزداي.