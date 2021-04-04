أعلنت رابطةُ المحترفين الإنكليزية، أن المباراةَ النهائيةَ لكأس الرابطة التي ستجمع مانشستر سيتي بتوتنهام، ستقام بحضور الجماهير.

وذكرت الرابطة في بيان لها أن المباراة المقررة في الخامس والعشرين من نيسان /أبريل الجاري بملعب ويمبلي، سيحضرها ثمانية آلاف متفرجاً، حيث سيتم توزيع حصة متساوية من التذاكر على الناديين.

The 2021 @Carabao_Cup Final has been confirmed as an official test event for the UK Government’s Events Research Programme.https://t.co/To1SUaMcEF#EFL | #CarabaoCup — EFL Communications (@EFL_Comms) April 4, 2021

وأضافت الرابطة أن نسبة أخرى من التذاكر سيتم منحها كتذاكر إكراماً للسكان المحليين إضافة إلى العاملين في المجال الصحي. وستكون مباراة نهائي مانشستر سيتي وتوتنهام أحد الأحداث الاختبارية التي خصصتها الحكومة البريطانية لإعادة تخفيف القيود المفروضة حاليا بسبب وباء كورونا.

