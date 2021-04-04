أعلنت رابطةُ المحترفين الإنكليزية، أن المباراةَ النهائيةَ لكأس الرابطة التي ستجمع مانشستر سيتي بتوتنهام، ستقام بحضور الجماهير.
وذكرت الرابطة في بيان لها أن المباراة المقررة في الخامس والعشرين من نيسان /أبريل الجاري بملعب ويمبلي، سيحضرها ثمانية آلاف متفرجاً، حيث سيتم توزيع حصة متساوية من التذاكر على الناديين.
وأضافت الرابطة أن نسبة أخرى من التذاكر سيتم منحها كتذاكر إكراماً للسكان المحليين إضافة إلى العاملين في المجال الصحي. وستكون مباراة نهائي مانشستر سيتي وتوتنهام أحد الأحداث الاختبارية التي خصصتها الحكومة البريطانية لإعادة تخفيف القيود المفروضة حاليا بسبب وباء كورونا.