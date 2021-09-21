افتتح الياباني تاكومي مينامينو التسجيل مبكراً لليفربول في الدقيقة الرابعة وأضاف البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 50 قبل أن يسجّل مينامينو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

