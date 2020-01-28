فرحة هستيرية من جماهير أستون فيلا من قبل beIN SPORTS January 28, 2020 22:48 0:59 دقيقة كأس الرابطة الإنكليزية مواقف وطرائف رياضية -آخر الفيديوهات 3:18 دقيقة حوار تريزيغيه والمحمدي الحصري مع beIN SPORTS 0:59 دقيقة فرحة هستيرية من جماهير أستون فيلا 4:28 دقيقة المحمدي وتريزيغيه يضعان أستون فيلا في النهائي 0:30 دقيقة نابولي يضم بوليتانو معاراً من إنتر 1:24 دقيقة دفعة جديدة من المتأهلين إلى دور المجموعات 2:26 دقيقة انجاز أنس جابر سيلهم لاعبي التنس في الوطن العربي 0:22 دقيقة مانشستر سيتي يمدد عقد فرناندينيو 0:42 دقيقة لاوتارو مارتينيز يغيب عن ديربي ميلان 0:33 دقيقة توتنهام يضم لو سيلسو بصفقة دائمة من ريال بيتيس 0:36 دقيقة رسمياً إنتر يعلن ضم إريكسن