موعد مباراة ليفربول وأرسنال

- (18) أليسون ينقذ مرمى ليفربول من هدف ثاني محقق بتصديه لتسديدة قوية من نكيتا

- هدف (12) بصناعة من اللاعب الشاب ساكا الغابوني أوباميانغ يسجل الهدف الأول لصالح أرسنال بكيفية رائعة عندما سدد كرة ملتفة استقرت في أقصى الزاوية اليسرى للحارس البرازيلي أليسون.

- (12) ميلنر يرسل كرة رأسية فوق المرمى.

- (07) الحكم يلغي هدف لفان دايك بسبب وقوفه في التسلل.

- (05) خمس دقائق هادئة ليفربول يحاول رسم الخطر المبكر بتشكيلته الأساسية التي ظفرت بلقب الدروي.

- (01) الحكم أندريه مارينير يطلق صافرة بداية اللقاء.

تشكيلتا كل من ليفربول وأرسنال:

📋 Team news bang on time! ⏰



🏆 Here's how we line up for today's game...



🔜 #CommunityShield | #ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) August 29, 2020

البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت 29 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وأرسنال ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

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مباراة ليفربول وأرسنال - لحظة بلحظة

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ليفربول:

أرسنال