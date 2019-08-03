مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على أرض ويمبلي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل ليفربول أن يفتتح موسمه بأفضل طريقة من بوابة منافسه العنيد مانشستر سيتي.



مباراة ليفربول ومانشستر سيتي – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المقررة الأحد على HD1 بتعليق الزميل خليل البلوشي في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا