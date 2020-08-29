وهذا اللقب الثاني للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مع أرسنال.

وتوج أرسنال بلقب هذه البطولة للمرة 16 متفوقاً على ليفربول 15 مرة. وبفارق خمسة ألقاب خلف مانشستر يونايتد (21 لقباً).

في المقابل فشل ليفربول للموسم الثاني على التوالي وبركلات الترجيح في الظفر بلقب المسابقة الغائبة عن خزائنه منذ 2006 عندما تغلب على تشيلسي، كما فشل في الثأر لخسارته المباراة الأخيرة أمام أرسنال 1-2 في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الموسم الماضي في 15 تموز/يوليو الماضي.

وكان ليفربول خسر لقب الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

وافتتح الغابوني نجم وكابتن المدفعجية بيير إيميريك أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 12، فيما انتظر الريدز للشوط الثاني حتى حصل على التعادل عبر البديل الياباني تاكومي مينامينو 73.

تفاصيل ركلات الترجيح:

سجل لأرسنال: (نيسلون، ماتيلاند نيلس، سيدريك، لويز، أوباميانغ)

سجل لليفربول: (صلاح، فابينيو، مينامينو، جونس) وأضاع ريان بريوستر.

تفاصيل من الدقائق الـ90:

نهاية الدقائق التسعين والانتقال لركلات الترجيح مباشرةً

- (80) مانيه يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن تغطية مارتينيز كالعادة كانت بالمرصاد.

هدف (73) مينامينو هذه المرة يهز الشباك بعد متابعة داخل منطقة الجزاء لكرة عادت من دفاع أرسنال. (الهدف الأول للياباني بقميص الريدز)

- (68) البديل الليفربولي مينامينو يسدد كرة خطيرة لكن حارس أرسنال في الموعد.

- (56) السنغالي ساديو مانيه يضيّع التعادل بعد انفراده بالحارس الأرجنتيني مارتينيز الذي غطى مرماه ببسالة.

- بداية هجومية واعدة من قبل ليفربول في الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف وحيد

- الدقائق الأخيرة من الشوط الأول؛ ليفربول يحاول الضغط على مرمى المدفعجية.

- (35) أرسنال يقدم مباراة ممتازة، دفاعياً ذكي ومتماسك ويدير الكرة بشكل جيد وهجومياً يصنع الفرص ويشكل خطورة واضحة على مرمى الريدز.

يلتقي أرسنال وليفربول على الدرع الخيرية للمرة الرابعة (بعد 1979 و 1989 و 2002) ، حيث فاز الريدز بأول مواجهتين وفاز أرسنال بأحدث لقاء في عام 2002 (1-0).

- (18) أليسون ينقذ مرمى ليفربول من هدف ثاني محقق بتصديه لتسديدة قوية من إدوارد نيكيتاه.

أهدى أوباميانغ هدفه لروح الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع السرطان.

- هدف (12) بصناعة من اللاعب الشاب بوكايو ساكا، الغابوني أوباميانغ يسجل الهدف الأول لصالح أرسنال بكيفية رائعة عندما سدد كرة ملتفة استقرت في أقصى الزاوية اليسرى للحارس البرازيلي أليسون.

- (12) ميلنر يرسل كرة رأسية فوق المرمى.

- (07) الحكم يلغي هدف لفان دايك بسبب وقوفه في التسلل.

- (05) خمس دقائق هادئة ليفربول يحاول رسم الخطر المبكر بتشكيلته الأساسية التي ظفرت بلقب الدوري.

- (01) الحكم أندريه مارينير يطلق صافرة بداية اللقاء.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ليفربول:

أرسنال