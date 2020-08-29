ونجح فريق "المدفعجية" في حصد لقب جديد بعد كأس الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي بفضل ركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام زملاء النجم المصري محمد صلاح أبطال الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال الإسباني: "أنا سعيد جدا، كنت أدرك صعوبة التحدي الذي نواجهه اليوم ضد هذا المنافس الرائع، فدافيد لويز مثلا تدرب يوما واحدا قبل المواجهة وكان قادرا على لعب تسعين دقيقة، لذلك أشكر جميع اللاعبين على المجهود والأداء. التتويج يمنحنا الثقة، يمكننا تحسين الكثير من الأمور، لكن القدرة على منافسة فرق مثل ليفربول في النهائيات أمر يجعلني فخورا جدا".