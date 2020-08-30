فان دايك: لا داعي للهلع بعد الخسارة من أرسنال

وخسر ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم المنصرم بركلات الترجيح 5-4 أمام أرسنال حامل لقب كأس إنكلترا الأخير بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لمثله، في المباراة السنوية التي تسبق انطلاق البطولة المحلية.

وقال المدافع الدولي لموقع النادي على الإنترنت "خلال المباراة كلها لعبنا جيداً وضغطنا جيداً وخلقنا فرصا كثيرة. ومن الواضح أن ركلات الجزاء هي مجرد يانصيب وأي شيء يمكن أن يحدث".

وأضاف ""نحن نشعر بخيبة أمل ولكن علينا أن نضع ذلك خلفنا. في العام الماضي خسرنا بركلات الجزاء (ضد مانشستر سيتي)، وفزنا بعدها بالدوري، لذا لا ينبغي لنا أن نهلع، ولكننا أردنا الفوز اليوم (السبت)".

وحسم الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ النتيجة بتسجيله الركلة الاخيرة لفريقه، بعدما كان افتتح التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 12.

ويفتتح ليفربول حملة دفاعه عن لقبه في 12 أيلول/سبتمبر حينما يستقبل ليدز اليونايتد الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز، في حين يحل أرسنال ضيفاً على فولهام الصاعد من الدرجة الأولى أيضاً.