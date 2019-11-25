وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة قطر في كأس الخليج العربي الـ24 - قطر 2019 من قبل beIN SPORTS November 25, 2019 10:49 16:15 دقيقة أشار سريتشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي إلى أنه لم يضع إلى الآن اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستواجه المنتخب القطري في مباراته الافتتاحية. مقابلات منتخب العراق كأس الخليج خليجي 24 -آخر الفيديوهات 16:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة قطر 4:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:41 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 15:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة العراق 12:53 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب اليمن قبل مواجهة الإمارات 0:43 دقيقة خليجي 24: فان مارفيك يعلن قائمة منتخب الإمارات 2:21 دقيقة احتفالية جماهيرية في البرازيل مع تتويج فلامنغو 1:33 دقيقة نادال يتوّج إسبانيا بطلة لكأس ديفيس على حساب كندا 3:42 دقيقة إشبيلية يعود بالفوز من أرض بلد الوليد