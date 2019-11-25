وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة العراق في خليجي 24 من قبل beIN SPORTS November 25, 2019 10:21 15:47 دقيقة اكد مدرب منتخب قطر فيليكس سانتشيث أن الأدعم جاهز للمنافسة في كأس الخليج العربي الـ 24 التي تنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرا الى صعوبة المواجهات التي خاضها من قبل أمام منتخب العراق. مقابلات المنتخب القطري كأس الخليج خليجي 24 -آخر الفيديوهات 16:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة قطر 4:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:41 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 15:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة العراق 12:53 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب اليمن قبل مواجهة الإمارات 0:43 دقيقة خليجي 24: فان مارفيك يعلن قائمة منتخب الإمارات 2:21 دقيقة احتفالية جماهيرية في البرازيل مع تتويج فلامنغو 1:33 دقيقة نادال يتوّج إسبانيا بطلة لكأس ديفيس على حساب كندا 3:42 دقيقة إشبيلية يعود بالفوز من أرض بلد الوليد