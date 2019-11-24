نجم الكويت والخليج بدر المطوع يتحدث لـbeIN SPORTS November 24, 2019 19:28 1:56 دقيقة عبر نجم الكويت بدر المطوع عن سعادته لتواجد الأشقاء الخليجيين في بطولة خليجي 24، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة وذلك على هامش وصول بعثة المنتخب الكويتي إلى مطار حمد الدولي. -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة المطوع: سعدنا لتواجد الأشقاء الخليجيين 4:23 دقيقة تقنية الفيديو تحرم مانشستر يونايتد من الريمونتادا 1:05 دقيقة تواجد عربي كبير في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 3:45 دقيقة ملخص مباراة روما وبريشيا 3:46 دقيقة بوردو يحسم القمة مع موناكو 0:39 دقيقة خليجي 24: الكأس والتعويذة في ضيافة beIN SPORTS 1:05 دقيقة لاتسيو يحصّن مركزه الثالث بفوز قاتل 0:29 دقيقة خيتافي يكتفي بالتعادل أمام إسبانيول 1:54 دقيقة سلمان الفرج متأثرا: البطولة تحققت بعزيمة الرجال 7:38 دقيقة مراسم تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا