وسجل لمنتخب قطر، اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا قبل ساعات، أكرم عفيف 20، و28 من ركلة جزاء، والكابتن حسن الهيدوس 54، وخوخي بو علام 90+4، فيما سجل ثنائية الإمارات علي مبخوت من ركلة جزاء 33، و77.

ونال العنابي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل صدارة المجموعة التي حاز عليها منتخب العراق برصيد 7 نقاط، بعد تعادله (0-0)، مع اليمن الأخيرة بنقطة واحدة أما منتخب الإمارات فاحتل المركز الثالث بثلاث نقاط.

وتلتقي قطر في نصف النهائي الخميس مع أول المجموعة الثانية، أما العراق فيواجه ثاني المجموعة الثانية في اليوم عينه.

قطر والإمارات - التغطية الخاصة

نهاية المباراة بفوز عريض لقطر 4-2.

- هدف رابع لقطر، 90+ 4 خوخي بو علام يسجل الرابع برأسية جميلة.

- د 77 علي مبخوت يقلص الفارق مرة أخرى من متابعة قوية ويتصدر هدافي البطولة بـ5 أهداف,

- هدف لقطر د 54 الهيدوس يسجل الهدف الثالث لقطر من متابعة داخل منطقة الجزاء.

- د 48 أكرم عفيف يسدد كرة خطيرة ترتطم بالعارضة وتخرج ركلة مرمى.

- نهاية الشوط الأول بالتقدم القطري 2-1، ضمن مباراة ممتعة للغاية في نصفها الأول.

- د 45+1 عبد الكريم حسن يسدد كرة يسراوية قوية يبعدها الحارس الإماراتي الشامسي.

- هدف للإمارات، د 33 علي مبخوت يقلص الفارق من ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه حارس قطر سعد الشيب على بندر الحبابي.

- هدف ثان لقطر د 28، سجلة عفيف من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الإماراتي المنهالي عاد لرؤيتها الحكم الياباني في الفار.

- هدف قطر د 20 خطأ دفاعي فادح من الأبيض الإماراتي استغله بجدارة عفيف وسجل أول أهداف اللقاء.

- د 18 أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا يمرر للمعز علي الذي ينفرد في المرمى ويسدد لكن الحارس الإماراتي محمد الشامسي يبعدها بقدمه

- المنتخب الإماراتي يجرب حلول التسديدات البعيدة في محاولة منه لرسم الخطورة.

- د 6 عبد الكريم حسن يتابع كرة في الرمق الأخير، قبل أن تخرج لركلة مرمى، ويصيب القائم في أخطر فرص اللقاء

- 5 دقائق هادئة مع أفضلية في امتلاك الكرة للمنتخب القطري.

- الحكم الياباني ساتو رياجي يطلق صافرة بداية المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من الإمارات وقطر