منتخب الكويت يصل إلى الدوحة بطموح التألق في البطولة من قبل beIN SPORTS November 25, 2019 02:06 2:25 دقيقة صل المنتخب الكويتي صاحب الرقم القياسي من حيث عدد ألقاب كأس الخليج إلى العاصمة القطرية الدوحة وعينه على تقديم مردود يشرف الكرة الكويتية في النسخة الـ 24. تقارير إخبارية المنتخب الكويتي خليجي 24 -آخر الفيديوهات 19:50 دقيقة ماذا قال مورينيو قبل مواجهة أولمبياكوس؟ 6:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة سان جيرمان 17:30 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات قبل مواجهة اليمن 0:28 دقيقة كلوب: سنحاول الفوز بدوري الأبطال لاكن الأمر صعب 0:28 دقيقة منتخب الإمارات يصل إلى الدوحة 16:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة قطر 4:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:41 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 15:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة العراق