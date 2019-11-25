ملعب خليفة الدولي يستعد لاستضافة البطولة للمرة الرابعة في تاريخه November 25, 2019 22:38 2:33 دقيقة يحتضن استاد خليفة الدولي مباريات كأس الخليج العربي في نسخته الرابعة والعشرين تاريخ كبير يمتلكه هذا الملعب الذي شهد مؤخرا تحديثا واسعا كونه سيكون احد الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة أستون فيلا يغلب نيوكاسل ويحسن مركزه 2:33 دقيقة استاد خليفة يستعد لاستضافة البطولة للمرة الرابعة 3:51 دقيقة توخيل ينظر بإيجابية لصعوبة اختيار القائمة ضد ريال 3:54 دقيقة دوحة الرياضة...تتأهب لكأس الخليج 1:11 دقيقة ليتشي ينتفض ويُسقط كالياري في فخ التعادل 6:26 دقيقة ليس مبابي ولا كافاني شاهد من البطل في تحدي الكرات 19:50 دقيقة ماذا قال مورينيو قبل مواجهة أولمبياكوس؟ 6:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة سان جيرمان 17:30 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات قبل مواجهة اليمن 0:28 دقيقة كلوب: سنحاول الفوز بدوري الأبطال لاكن الأمر صعب