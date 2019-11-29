على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، منح الثنائي علاء عباس وعلاء عبد الزهرة هدفي الفوز لأسود الرافدين في الدقيقتين 7 و37 توالياً، علماً بأنّ صاحب الخبرة علي عدنان أهدر ركلة جزاء (83).

بهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، تليه الإمارات بـ 3 نقاط ثم قطر واليمن (بلا صيد) الذين يتواجهان لاحقاً.

جدير بالذكر، أنّ العراق كان قد فاز في المباراة الافتتاحية على صاحب الأرض والضيافة منتخب قطر (2-1)، في حين تفوقت الإمارات على اليمن (3-0).

ملخص مباراة الإمارات والعراق (2-0) في "خليجي 24"

نهاية المباراة: العراق 2 - 0 الإمارات

دق 90: علي مبخوت يختم اللقاء برأسية مباغتة ولكن دون تهديد صريح للمرمى العراقي المنيع.

دق 82: علي عدنان يهدر فرصة تدوين الهدف الثالث للعراق بإهداره ركلة جزاء تألق في ردّها الحارس الإماراتي الشامسي.

دق 64: مهند علي يهدر فرصة الهدف الثالث بعد انفراده بالمرمى ولكن الحارس الإماراتي الشامسي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: "أسود الرافدين" يتقدمون بثنائية نظيفة

دق 37: هدف - علاء عبد الزهرة يوقع الهدف العراقي الثاني من رأسية محكمة بعد عرضية بالمقاس من علي عدنان.

هبط إيقاع المباراة بشكل ملحوظ بعد فرصة علي مبخوت الخطيرة وانحصر اللعب في منطقة وسط الميدان التي شهدت صراعاً تكتيكياً محتدماً.

دق 18: نجم "الأبيض" الإماراتي علي مبخوت يرد على الهدف العراقي المبكر بركلة حرة مباشرة رائعة كادت تعانق المرمى لولا تألق الحارس محمد حميد في التصدي.

دق 7: هدف - علاء عباس يفاجئ المنتخب الإماراتي بالهدف الأول من استثمار مثالي لبينية ذكية من قدم القائد علاء عبد الزهرة.

بداية المباراة

الإمارات - العراق.. تشكيلتا المنتخبين