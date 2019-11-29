على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، منح الثنائي علاء عباس وعلاء عبد الزهرة هدفي الفوز لأسود الرافدين في الدقيقتين 7 و37 توالياً، علماً بأنّ صاحب الخبرة علي عدنان أهدر ركلة جزاء (83).
بهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، تليه الإمارات بـ 3 نقاط ثم قطر واليمن (بلا صيد) الذين يتواجهان لاحقاً.
جدير بالذكر، أنّ العراق كان قد فاز في المباراة الافتتاحية على صاحب الأرض والضيافة منتخب قطر (2-1)، في حين تفوقت الإمارات على اليمن (3-0).
|ملخص مباراة الإمارات والعراق (2-0) في "خليجي 24"
نهاية المباراة: العراق 2 - 0 الإمارات
دق 90: علي مبخوت يختم اللقاء برأسية مباغتة ولكن دون تهديد صريح للمرمى العراقي المنيع.
دق 82: علي عدنان يهدر فرصة تدوين الهدف الثالث للعراق بإهداره ركلة جزاء تألق في ردّها الحارس الإماراتي الشامسي.
دق 64: مهند علي يهدر فرصة الهدف الثالث بعد انفراده بالمرمى ولكن الحارس الإماراتي الشامسي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول: "أسود الرافدين" يتقدمون بثنائية نظيفة
دق 37: هدف - علاء عبد الزهرة يوقع الهدف العراقي الثاني من رأسية محكمة بعد عرضية بالمقاس من علي عدنان.
- هبط إيقاع المباراة بشكل ملحوظ بعد فرصة علي مبخوت الخطيرة وانحصر اللعب في منطقة وسط الميدان التي شهدت صراعاً تكتيكياً محتدماً.
دق 18: نجم "الأبيض" الإماراتي علي مبخوت يرد على الهدف العراقي المبكر بركلة حرة مباشرة رائعة كادت تعانق المرمى لولا تألق الحارس محمد حميد في التصدي.
دق 7: هدف - علاء عباس يفاجئ المنتخب الإماراتي بالهدف الأول من استثمار مثالي لبينية ذكية من قدم القائد علاء عبد الزهرة.
بداية المباراة
الإمارات - العراق.. تشكيلتا المنتخبين