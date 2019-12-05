مباراة قطر والسعودية كأس الخليج بث مباشر

البث المباشر لمباراة قطر والسعودية

مباراة قطر والسعودية متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي عبر قنواتنا.

موعد مباراة قطر والسعودية يوم الخميس في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD المفتوحة.

مشاهدة مباراة قطر والسعودية في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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مشاهدة مباراة قطر والسعودية في نصف نهائي "خليجي 24" مباشر على beIN SPORTS

بداية المباراة

قطر - السعودية.. تشكيلتا المنتخبين