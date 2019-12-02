سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بالمواجهة المرتقبة بين قطر والإمارات ضمن ختام منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي.

البث المباشر لمباراة قطر والإمارات سيكون متوفراً على القناة المفتوحة يوم الإثنين 2 كانون الأول/ديسمبر 2019 في تمام الساعة 17:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة قطر والإمارات - مباشر



مشاهدة مباراة قطر والإمارات مباشرة، ستكون متوفرة على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ رغبة كليهما الجامحة في ضمان بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من الحدث الخليجي الكبير.

البث المباشر لمباراة قطر والإمارات يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.



مباراة قطر والإمارات عبر الإنترنت



إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة قطر والإمارات بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT وYouTube.