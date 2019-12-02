سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بالمواجهة المرتقبة بين عمان والسعودية ضمن ختام منافسات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي.

البث المباشر لمباراة عمان والسعودية سيكون متوفراً على القناة المفتوحة يوم الإثنين 2 كانون الأول/ديسمبر 2019 في تمام الساعة 20:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة عمان والسعودية - مباشر



مشاهدة مباراة عمان والسعودية مباشرة، ستكون متوفرة على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ رغبة كليهما الجامحة في تأمين بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من الحدث الخليجي الكبير.

البث المباشر لمباراة عمان والسعودية يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.



مباراة عمان والسعودية عبر الإنترنت



إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة عمان والسعودية بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT وYouTube.