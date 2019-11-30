مشاهدة مباراة السعودية والبحرين ضمن كأس الخليج بث مباشر اليوم متاحة الآن هنا وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لخدمة CONNECT وعبر قناتنا المفتوحة beIN SPORTS HD.

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د64- فرصة سعودية جديدة اثر خطأ دفاعي بحريني إذ انفرد سالم الدوسري وسدد كرة أرضية اصطدت في القائم الأيسر لمرمى منتخب البحرين في فرصة محققة مهدورة للأخضر.

د59- السعودية 2-0 البحرين | ركنية سعودية قابلها محمد الخبراني برأسه صاروخية لا تصد ولا ترد مانحاً الاخضر تعزيز النتيجة عن استحقاق.

46- انطلاق الشوط الثاني

د45+2- نهاية الشوط الاول بتقدم السعودية بهدف نظيف.

د40- السعودية تتابع الضغط بحثا عن هدف ثان يؤكد الفوز قبل نهاية الشوط الاول مقابل صلابة دفاع بحريني.

د30- السعودية 1-0 البحرين | عبدالله الحمدان استلم على حافة منطقة الجزاء وسدد يسارية لا ترحم سكنت الشباك البحرينية. تقدم مستحق للأخضر.

د26- فرصة بحرينية خطيرة أنقذها فواز القرني بإعجاز رائع في أول تهديد أحمر من نوعه.

د10- ضغط سعودي واضح واستحواذ شامل في بداية اللقاء، الأخضر في شكل مختلف حتى الآن عن مباراة الكويت والبحث عن الفوز سمة واضحة في نوايا لاعبي المملكة.

د9- هدف سعودي ملغى عبر عبدالله الحمدان بداعي وجود تسلل اثر ركلة حرة غير مباشرة.

د5- مراوغة وتسديدة من نواف العابد مرت جانب القائم الأيمن لمرمى البحرين.

د1- انطلاق المباراة على استاد الدحيل.

التغطية الخاصة لأبرز احداث مباراة السعودية والبحرين متاحة هنا بالإضافة لأبرز اللقطات بالفيديو.

تشكيلة المنتخب السعودي

تشكيلة المنتخب البحريني

مباراة البحرين والسعودية بث مباشر يوم السبت في تمام الساعة 20.00 بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمبارة البحرين والسعودية تتابعونه مباشرة ومجاناً على القناة المفتوحة beIN SPORTS HD.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة البحرين والسعودية على الانترنت مجاناً على beIN CONNECT .