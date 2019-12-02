مشاهدة مباراة الكويت والبحرين في بث مباشر



لا تفوتوا مشاهدة مباراة الكويت والبحرين في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر.

وفرضت مباراة الكويت والبحرين نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للمستوى المتقارب والكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

وتأمل الكويت تعويض كبوتها أمام عمان وقطع بطاقة العبور للدور نصف النهائي من بوابة منافستها التي تملك فرصة التأهل أيضاً بشرط الفوز مع انتظار نتيجة مباراة السعودية وعمان.

مباراة الكويت والبحرين - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الكويت والبحرين مباشرة، ستكون متوفرة على beIN SPORTS السبت في الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الكويت والبحرين يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة الكويت والبحرين تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الكويت والبحرين أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.