احمد النفيلي

وتعد كأس الخليج من أشهر البطولات الإقليمية على الصعيدين الآسيوي والعربي نظراً لتاريخها العريق إذ انطلقت نسختها الأولى عام 1970 في البحرين أي منذ 49 عاماً ويعود لها الفضل الأول في تطور كرة القدم في معظم الدول الخليجية كونها مثلت محكاً رائعاً للمنتخبات المشاركة وحفلت بالعديد من المواجهات الكلاسيكية التي أدت لزيادة التنافس والندية ما ساهم في رفع مستوى كرة القدم رويداً رويداً لدى منتخبات البطولة.

وفنيا يتوقع أن يشهد خليجي 24 مستويات مرتفعة من جميع المنتخبات المشاركة وذلك لعدة أسباب أولها أن جميع المنتخبات الثمانية تشارك فيها وهي على أتم جاهزية واستعداد كونها تخوض حالياً غمار التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" وكأس آسيا 2023 في الصين، علماً بأن أغلب المنتخبات المشاركة تبلي بلاء حسناً في هذه التصفيات، فالمنتخب الكويتي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط والعراق والبحرين يحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي في المجموعة الثالثة فيما تأتي السعودية في المركز الثاني في المجموعة الرابعة بينما تحتل اليمن المركز الرابع في المجموعة ذاتها علماً بأن الفريق تعادل في مباراتين وفاز في مباراة وهي نتائج تعد تاريخية للمنتخب اليمني.

في المجموعة الخامسة يتصدر المنتخب القطري بطل آسيا ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام المنتخب العماني حامل لقب كأس الخليج الثالثة والعشرين في الكويت.

إذن فجميع المنتخبات المشاركة تمر بأفضل ظروف فنية ممكنة ما ينبئ بتقديم مباريات على أعلى المستويات الفنية.

وستفتتح البطولة الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة بمواجهة المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور والمنتخب العراقي المتألق في تصفيات المونديال والذي حقق فوزاً تاريخياً على إيران بهدفين مقابل هدف في الرابع عشر من الشهر الحالي.

محطات هامة

وبعيداً عن المعطيات الفنية فإن البطولة تحفل بالعديد من المحطات الهامة التي رسمت مشوارها الثري جداً بالأحداث والمباريات التاريخية التي لا تنسى.

• تاريخياً انطلقت بطولة كأس الخليج تحديداً عام 1970 في البحرين التي بصمت بقوة على تأسيس كأس الخليج وساهمت بشكل كبير في انطلاق البطولة من الأساس إذ استثمرت الفكرة التي تقدم بها السعودي خالد الفيصل وعرضها الوفد البحريني على الإنكليزي سير ستانلي روس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في مكسيكو سيتي عام 1968 وبعد موافقة رئيس الفيفا تم اعتماد القرار النهائي بإقامة النسخة الأولى خلال الاجتماع الذي عقد في 19 حزيران/يونيو عام 1969، وأقيمت الدورة الأولى في البحرين عقب ذلك بين السابع والعشرين آذار/مارس والثالث من نيسان/أبريل عام 1970، بمشاركة أربع منتخبات هي الكويت والسعودية والبحرين وقطر وتوج المنتخب الكويتي بكأس البطولة للمرة الأولى.

• وشهدت النسخة الثانية من البطولة عام 1972 مشاركة المنتخب الإماراتي للمرة الأولى فيما دشن المنتخب العماني مشاركاته انطلاقاً من البطولة الثالثة عام 1974 علماً بأنها كانت أول بطولة تقام بنظام المجموعتين وانتهت بفوز الكويت باللقب عقب تغلبها على المنتخب السعودي (4-0).

• البطولة الرابعة والتي أقيمت في قطر عام 1976 شهدت حدثاً هاماً فقد شارك المنتخب العراقي في منافساتها ليكتمل عدد المنتخبات المشاركة ويصل إلى سبعة لتعود مجدداً إلى نظام الدوري من دور واحد، وانتهت أحداث النسخة الرابعة على وقع فوز الأزرق الكويتي باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

• استضاف العراق أحداث النسخة الخامسة عام 1979 والتي شهدت فوز أسود الرافدين باللقب لينتهي بذلك احتكار الكويت للقب.

• ومنذ النسخة السادسة عام 1982 وحتى النسخة العاشرة عام 1990 سيطر منتخبا العراق والكويت على لقب البطولة بواقع 3 ألقاب للكويت أعوام 1982 و1986 و1990 ولقبين للعراق عامي 1984 و1988.

• نسخة خليجي 11 والتي استضافتها قطر عام 1992 شهدت أيضاً حدثاً هاماً إذ أنهى الأدعم القطري سيطرة الكويت والعراق على اللقب على مدار 22 عاماً.

• المنتخب السعودي انضم من جانبه إلى ركب المنتخبات المتوجة باللقب بعد أن فاز بالنسخة الثانية عشرة التي أقيمت في الإمارات عام 1994.

• خليجي 16 والذي أقيم في الكويت نهاية عام 2003 ومطلع عام 2004 شهد حدثاً هاماً أيضاً إذ انضم المنتخب اليمني إلى ركب المنتخبات المشاركة في البطولة، فارتفع عدد المنتخبات مجدداً إلى 7 إذ استمر غياب العراق عن المحفل الخليجي الكبير.

• قطر من جانبها استضافت خليجي 17 عام 2004 والتي تعد نقطة فاصلة وشهدت تحولاً هاماً في تاريخ البطولة إذ أن منتخب أسود الرافدين عاد مجدداً إلى البطولة ليزيد عدد المنتخبات المشاركة للمرة الأولى إلى 8 منتخبات وتقام البطولة بنظام المجموعتين وهي البطولة التي شهدت فوز قطر باللقب للمرة الثاني بعد نهائي ملحمي أمام المنتخب العماني انتهى على وقع فوز الأدعم بركلات الترجيح (6-5) عقب التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

• المنتخب الإماراتي أيضاً انضم إلى سجل المنتخبات المتوجة باللقب بعد أن فاز بالبطولة التي استضفها على أرضه ووسط جماهيره عام 2007 وذلك عقب تغلبه على عُمان في المباراة النهائية بهدف نظيف أحرزه نجم الأبيض الإماراتي التاريخي إسماعيل مطر.

• عُمان من جانبها حمل منتخبها اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن فاز بنسخة عام 2009 "خليجي 19" بفوزه (6-5) على الأخضر السعودي في المباراة النهائية.

• اليمن دخلت على خط التنظيم واستضافت كأس الخليج العربي العشرين لأول مرة في تاريخها عام 2010 وهي النسخة التي انتهت على وقع فوز الكويت باللقب العاشر في تاريخها عقب التغلب بهدف نظيف على السعودية في المباراة النهائية ليعزز الأزرق رقمه القياسي في الفوز بالبطولة.

• بشكل عام توج المنتخب الكويتي باللقب 10 مرات مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق ولقبين لعُمان والإمارات.

