- د 77 علي مبخوت يقلص الفارق مرة أخرى من متابعة قوية ويتصدر رصيد هدافي البطولة بـ5 أهداف
- هدف لقطر د 54 الهيدوس يسجل الهدف الثالث لقطر من متابعة داخل منطقة الجزاء.
- د 48 أكرم عفيف يسدد كرة خطيرة تضرب بالعارضة وتخرج ركلة مرمى.
- نهاية الشوط الأول بالتقدم القطري 2-1، ضمن مباراة ممتعة للغاية في نصفها الأول.
- د 45+1 عبد الكريم حسن يسدد كرة يسراوية قوية يبعدها الحارس الإماراتي الشامسي.
- هدف للإمارات، د 33 علي مبخوت يقلص الفارق من ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه حارس قطر سعد الشيب على بندر الحبابي.
- هدف ثان لقطر د 28، سجلة عفيف من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الإماراتي المنهالي عاد لرؤيتها الحكم الياباني في الفار.
- هدف قطر د 20 خطأ دفاعي فادح من الأبيض الإماراتي استغله بجدارة عفيف وسجل أول أهداف اللقاء.
- د 18 أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا يمرر للمعز علي الذي ينفرد في المرمى ويسدد لكن الحارس الإماراتي محمد الشامسي يبعدها بقدمه
- المنتخب الإماراتي يجرب حلول التسديدات البعيدة في محاولة منه لرسم الخطورة.
- د 6 عبد الكريم حسن يتابع كرة في الرمق الأخير، قبل أن تخرج لركلة مرمى، ويصيب القائم في أخطر فرص اللقاء
- 5 دقائق هادئة مع أفضلية في امتلاك الكرة للمنتخب القطري.
- الحكم الياباني ساتو رياجي يطلق صافرة بداية المباراة.
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البث المباشر لمباراة قطر والإمارات يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.
مباراة قطر والإمارات عبر الإنترنت
إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة قطر والإمارات بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT وYouTube.
سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بالمواجهة المرتقبة بين قطر والإمارات ضمن ختام منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي.
البث المباشر لمباراة قطر والإمارات سيكون متوفراً على القناة المفتوحة يوم الإثنين 2 كانون الأول/ديسمبر 2019 في تمام الساعة 17:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة قطر والإمارات - مباشر
مشاهدة مباراة قطر والإمارات مباشرة، ستكون متوفرة على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ رغبة كليهما الجامحة في ضمان بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من الحدث الخليجي الكبير.