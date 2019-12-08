لحظات للذكرى عقب إطلاق صافرة تتويج البحرين بكأس الخليج العربي من قبل beIN SPORTS December 8, 2019 19:08 3:35 دقيقة احتفل نجوم منتخب البحرين بطريقة غير اعتيادية عقب إطلاق صافرة نهاية مباراتهم الشاقة مع السعودية في نهائي كأس الخليج العربي اليوم الأحد. وتوّج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج العربي لأول مرة في التاريخ بعد الفوز على السعودية بهدف دون رد. المنتخب البحريني -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة ليغانيس يتجاوز سلتا فيغو في معركة القاع 3:03 دقيقة خليجي 24 - إحصائيات وأرقام 2:36 دقيقة جماهير البحرين تعبّر عن فرحتها بالتتويج التاريخي 3:10 دقيقة بارما يعود بالانتصار من أرض سمبدوريا 2:05 دقيقة الشيخ وباقر يتفقان على صعوبة لقب البحرين التاريخي 3:08 دقيقة رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المنتخب البحريني 1:22 دقيقة عبد الله عطيف: نعتذر من جماهيرنا 3:35 دقيقة لحظات للذكرى عقب إطلاق صافرة تتويج البحرين باللقب 0:41 دقيقة سيلتيك يحافظ على لقبه بفوزه على غريمه رينجرز 3:52 دقيقة البحرين تتوّج باللقب الخليجي للمرة الأولى