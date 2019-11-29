

حقق منتخب قطر بطل آسيا فوزاً صريحاً استعراضياً على شقيقه اليمني ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين.

وعوض منتخب قطر خسارته المفاجئة في الجولة الأولى أمام العراق 1-2، فيما لقي اليمن خسارته الثانية بعد أولى أمام الإمارات 0-3.

وانحصر التنافس على بطاقة العبور الثانية في المجموعة للدور النصف النهائي بين قطر والإمارات اللذين يلعبان في الجولة الثالثة الأخيرة، فيما ضمن العراق البطاقة الأولى والصدارة لاعتماد نظام المواجهات المباشرة في حال التعادل في النقاط، فيما خرج اليمن من المنافسة.

وسيكون لقاء قطر والإمارات بمثابة مباراة نهائية بين الطرفين الساعي كل منهما لمواصلة مشواره في البطولة علماً أن التعادل يؤهل العنابي بفارق الأهداف.

سجل عبد الكريم حسن هاتريك في الدقائق 29 و36 و72 من ركلة جزاء، والمعز علي هداف آسيا في الدقيقة 57 وعبد الله الأحرق في الدقيقة 86 واكرم عفيف في الدقيقة 90.

وبات عبد الكريم حسن أول قطري يسجل هاتريك في تاريخ مشاركات العنابي في كأس الخليج.

قدمت قطر مباراة ممتعة سيطرت خلالها على اللقاء بمجمل تفاصيله مع وجود فوارف كبيرة بين المنتخبين تترجمت أداء بالفرص والاهداف.

وتميز لاعبو قطر بالتركيز العالي لاسيما في استثمار الفرص التي سنحت لهم بعكس مباراة العراق التي أضاع خلالها العنابي كما هائلاً من الفرص المحققة للتسجيل.

واشترك في اللقاء عبد العزيز حاتم أساسياً بعدما دخل احتياطيا في المباراة الأولى امام العراق التي سجل خلالها، إلا أنه ترك مكانه في الدقيقة 29 مصابا بكتفه لمصلحة كريم بو ضيف.

وكان عبد الكريم حسن نجم اللقاء بتحركاته واختراقاته وحيويته وترجم اداءه بثلاثية هي الأولى له مع المنتخب علماً أنه لم يسبق له ان سجل أكثر من هدف مع قطر في مباراة واحدة.

وعكست قطر اليوم صورة بطل آسيا حيث بدا متماسك الصفوف صلباً في الخطوط الثلاثة وتميز اداؤه بالتنوع والاختراقات عبر الأجنحة تارة خصوصا إسماعيل محمد وعبد الكريم حسن او من العمق حيث تواجد المعز علي الكثير الحركة في عمق المناطق اليمينية وشكل ثنائيا مزعجاً مع المبدع وضابط الإيقاع أكرم عفيف المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا هذا العام.

التغطية الخاصة لمباراة قطر واليمن

د90+3- نهاية المباراة بفوز قطري بسداسية أكد عودة بطل آسيا للمنافسة على لقب البطولة من الباب الواسع.

د90- قطر 6-0 اليمن | أكرم عفيف تلقى تمريرة من المعز وضعته في مواجهة المرمى اليمني فأطلقها ارضية بسهولة مانحاً قطر الهدف السادس.

د86- قطر 5-0 اليمن | البديل عبد الله الأحرق أطلق تسديدة صاروخية من نحو 30 مترا سكنت الزاوية العليا لشباك المرمى اليمني في هدف استعراضي مذهل جديد للعنابي.

أول هاتريك للاعب قطري في تاريخ مشاركات العنابي في كأس الخليج.

د72- قطر 4-0 اليمن | ركلة جزاء لمنتخب قطر اثر لمسة يد على مدافع منتخب اليمن احتاجت لل VAR لتأكيدها، انبرى لها عبد الكريم حسن مسجلا اول هاتريك له مع المنتخب القطري.

د58- قطر 3-0 اليمن | تبادل للكرة بين أكرم عفيف والمعز علي الذي استلم واستدار على نفسه وسدد من حافة المنطقة يسارية مذهلة لا تصد ولا ترد مسجلا أول اهدافه في كأس الخليج العربي.

د55- استحواذ قطري بنسبة 70% على الكرة إلا ان ذلك لم يمنع اليمن من بعض المحاولات الهجومية التي تعكس نية الفريق في محاولة تقليص الفارق.

د46- انطلاق الشوط الثاني.

د45+4- نهاية الشوط الأول بتقدم متنخب قطر بثنائية عبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا، بعد 45 دقيقة مميزة من بطل آسيا سيطر خلالها على اللقاء على نحو مطلق ونجح في فرض إيقاعه على منافسه الذي استبسل لاعبوه في الدفاع دون النجاح في إبقاء شباكهم نظيفة.

معلومة: هذه المرة الاولى التي يسجل فيها عبد الكريم حسن ثنائية لصالح منتخب بلاده.

د37- قطر 2 -0 اليمن | عبد الكريم حسن أطلق تسديدة رهيبة بالفعل من نحو 25 مترا ذهبت كالطلقة داخل الشباك اليمينة ليعزز تقدم بلاده بثنائية مستحقة أداء ونتيجة.

د30- قطر 1-0 اليمن | ركنية قطرية وصلت إثر تشتيت دفاعي خاطئ إلى عبد الكريم حسن الذي اودعها الشباك مانحاً بطل اسيا التقدم.

د29- خروج عبد العزيز حاتم مصابا بكتفه الأيمن اثر احتكاك مسبق خلال اللقاء ودخول كريم بو ضيف مكانه في تبديل اضطراري قطري.

د23- توغل من اسماعيل محمد على الجهة اليمنى وعرضية قابلها أكرم عفيف على الطائر وبدت متجهة إلى الشباك اليمنية قبل أن يرمي أحمد صادق نفسه بفدائية ويتصدى برأسه للكرة قبل ولوجها الشباك في أخطر فرص المباراة.

د12- تسديدة حرة مباشرة من حسن هيدوس من نحو 20 متراً انقذها حارس اليمن سالم سعيد بتمكن.

د10- استحواذ قطري مطلق على مجريات المباراة مع تنوع الهجمات عبر الرواقين إلا أن العنابي ما زال يفقتد للمسة الاخيرة داخل منطقة الجزاء.

د1- انطلاق المباراة على استاد خليفة الدولي حيث يتطلع المنتخبان لتخطي هزيمة الجولة الأولى.

تشكيلتا المنتخبين

من هذا المنطلق يحتاج كل من المنتخبين للفوز لتصحيح المسار والخطو نحو نصف نهائي البطولة.

قطر خسرت الجولة الأولى أمام العراق 1-2، فيما خسرت اليمن مباراتها الأولى أمام الإمارات بثلاثية نظيفة.

تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة لأبرز احداث لقاء قطر واليمن بالفيديو لحظة حصولها إلى جانب متابعة البث المباشر أدناه.

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