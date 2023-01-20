فرحة عارمة للجماهير العراقية بعد تتويج منتخبها بلقب "خليجي 25" من قبل beIN SPORTS January 20, 2023 14:41 3:36 دقيقة شهدت مُدنُ العراق من أقصاه إلى أقصاه، احتفالاتٍ جماهيرية واسعة بعد فوزِ المنتخبِ العراقي على نظيرِه العماني، وتتويجِه للمرة الرابعة بطلاً لكأس الخليج. تقارير إخبارية كأس الخليج العربي -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة البرازيلي ألفيش رهن الاحتجاز في إسبانيا 0:44 دقيقة حادث على سواحل ميامي يودي بحياة اللاعب ووكس 2:46 دقيقة الجماهير العمانية تنتقد مدرب المنتخب 3:36 دقيقة فرحة عارمة للجماهير العراقية 2:52 دقيقة مواجهة قوية بين مارسيليا ورين في الكأس 2:42 دقيقة المنتخب الموريتاني يتأهب لمواجهة أنغولا 0:43 دقيقة أتليتيكو مدريد يعلن إتمام صفقة التعاقد مع ديباي 0:30 دقيقة ريال مدريد يواجه أتليتيكو مدريد في ربع نهائي الكأس 3:53 دقيقة أجواء مميزة في ماراثون Ooredoo الدوحة 2023 3:07 دقيقة قمّة منتظرة بين لايبتسيتش وبايرن ميونيخ