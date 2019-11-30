فاز منتخب عُمان بصعوبة على نظيره الكويتي 2-1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن مسابقة كأس الخليج العربي المقامة في قطر.



وسجّل لمنتخب عمان عبد العزيز المقبالي من ركلتي جزاء (16 و32)، بينما ذلّل يوسف ناصر الفارق (79).

وصار رصيد عمان أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً مقابل ثلاث للمنتخب الكويتي قبل مباراة البحرين (نقطة) والسعودية (دون رصيد).

الكويت وعمان التغطية الخاصة

(90+1) تسديدة بدر المطوّع من ركلة حرة مباشرة قريبة ترتطم بحائط الصد.

(86) الإثارة تتواصل مع تسديدة من البديل فيصل الحربي بين يدي الرشيدي.

(82) عبد السلام كاد يتسبب بهدف التعادل لكنه عاد وصحح الخطأ في التمرير.

هدف 79: يوسف ناصر يقاتل على كرته وينجح في تذليل الفارق.

(77) الرشيدي يتألق ويبعد أكثر من كرة أخطرها من عرضية سامي بمساعدة العارضة.

(66) فهد الرشيدي يهدر بغرابة كرة داخل منطقة جزاء عمان.

10 دقائق شهدت العديد من الكرات الطائشة من الجانبين والنتيجة لا زالت تشير لتقدم عمان بثنائية نظيفة.

(50) تسديدة من أحمد كانو يتصدى لها حارس الكويت.

(49) ضربة رأس جديدة من يوسف ناصر مكان وقوف الرشيدي.

(48) يوسف ناصر يحاول من ضربة رأس تعلو المرمى.

(45+1) يوسف يهدد مجدداً وحارس عمان فايز الرشيدي في المكان المناسب.

(42) عمان تهدر فرصتين للتسجيل بسبب سوء التقدير أمام المرمى.

(40) يوسف ناصر كان قريباً جداً من تذليل الفارق وتسديدته ترتد من القائم.

هدف 32: عبد العزيز المقبالي يضيف الهدف الثاني لصالح عمان من ركلة جزاء أخرى.

تحسن أداء الكويت بعد الهدف لكن الخطورة الحقيقية غائبة حتى الدقيقة الخامسة والعشرين.

هدف 16: عبد العزيز المقبالي يمنح عمان التقدم من ركلة جزاء.

(15) تقنية الفيديو تهدي منتخب عمان ركلة جزاء.

(10) محسن الغساني يهدر أول فرص المباراة عقب سوء استلامه لكرة طويلة على بعد أمتار من مرمى الكويت.

انطلاق مباراة الكويت وعمان.

التشكيلة الرسمية لكل من الكويت عمان

تشكيلة منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم لمباراته أمام منتخب عمان في "خليجي ٢٤". #العب_يالازرق #الكويت_عمان pic.twitter.com/NrHGWwgUXk — KuwaitFA (@KuwaitFA) November 30, 2019

تشكيلة منتخبنا الوطني الأول في مواجهة الشقيق الكويتي 🇰🇼🇴🇲

بالتوفيق للأحمر 💪🏻#عمان_الكويت #خليجي24 pic.twitter.com/JVIRBSyY8o — OFA - Official Page (@OmanFA) November 30, 2019

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