عبد الله عطيف: نعتذر من جماهيرنا من قبل beIN SPORTS December 8, 2019 19:30 1:22 دقيقة بدا أفضل لاعب في خليجي 24 السعودي عبد الله عطيف هادئاً رغم خسارة اللقب أمام البحرين الأحد على ستاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة. واعترف عطيف أن المنتخب البحريني الذي ظفر بالكأس لأول مرة في تاريخه كان أكثر توفيقاً من الأخضر السعودي. -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة ليغانيس يتجاوز سلتا فيغو في معركة القاع 3:03 دقيقة خليجي 24 - إحصائيات وأرقام 2:36 دقيقة جماهير البحرين تعبّر عن فرحتها بالتتويج التاريخي 3:10 دقيقة بارما يعود بالانتصار من أرض سمبدوريا 2:05 دقيقة الشيخ وباقر يتفقان على صعوبة لقب البحرين التاريخي 3:08 دقيقة رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المنتخب البحريني 1:22 دقيقة عبد الله عطيف: نعتذر من جماهيرنا 3:35 دقيقة لحظات للذكرى عقب إطلاق صافرة تتويج البحرين باللقب 0:41 دقيقة سيلتيك يحافظ على لقبه بفوزه على غريمه رينجرز 3:52 دقيقة البحرين تتوّج باللقب الخليجي للمرة الأولى