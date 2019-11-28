أحمد النفيلي - المركز الإعلامي لخليجي 24

تحدث الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري عن المباراة السابقة أمام العراق في افتتاح كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين والتي خسرها الأدعم بهدفين مقابل هدف، فأكد أنه يسعى لتجاوز النتيجة الماضية وأنه متأكد من قدرة اللاعبين على استعادة توازنهم سريعاً بعد الخسارة في مباراة الافتتاح.

وعن مباراة اليمن قال سانشيز " نحن ندرك تماماً أهمية مباراة الغد وهي في غاية الأهمية لنا خاصة بعد نتيجة المباراة الافتتاحية، نتوقع أن نواجه فريقاً صعباً ومنظماً، لذلك لابد من الالتزام التكتيكي طوال اللقاء"، فيما تحدث نجم المنتخب القطري وصانع ألعابه أكرم عفيف قائلاً : " أن النتيجة أمام العراق كانت مخيبة للآمال ولكننا سنعود للانتصارات بداية من مواجهة اليمن، وعن إضاعة الفرص في المباراة الأولى فأكد من جانبه، "أن الفريق يسعى لإحراز أكبر عدد من الأهداف الممكنة في أي لقاء، إلا أنه في الوقت ذاته لا يهم من سيسجل في المباراة المهم أن ننجح في تجاوزها وتسجيل أكبر عدد من الأهداف وليس مهماً كيفية أوطريقة تسجيل الأهداف."

إضاعة الفرص وسوء الحظ

وتطرق سانشيز للحديث مرة أخرى عن مباراة العراق مؤكداً أنه دخل المباراة بهدف الفوز "ولكننا وجهنا منتخباً ايضاً يبحث عن الفوز وقد خلقنا الكثير من الفرص واللاعبون فعلوا ما بوسعهم من أجل الفوز إلا أننا واجهنا سوء حظ كبير، في مواجهة اليمن سنبحث عن الفوز منذ بداية المباراة وأن نصل إلى مستوى أفضل".

وعن المدافع بسام الراوي والذي سيغيب عن باقي مباريات البطولة بعد إصابته بكسر في قدمه أثناء مواجهة قطر والعراق الأولى، قال المدرب الإسباني إن "الفريق سيفتقد له جداً فهو ركيزة أساسية في الفريق داخل الملعب وخارجه أيضاً وقد أجرى جراحة بالأمس وبدأ في التعافي، والبديل له سيكون جاهزاً أمام اليمن."

بطل آسيا

ورداً على سؤال عن اختلاف مستوى المنتخب القطري وهبوطه عما ظهر عليه في كأس آسيا الماضية والتي توج بلقبها، قال سانشيز إنه لا يعتقد أن الأداء يتراجع فقد لعب الفريق بشكل جيد في كوبا أميركا ولكن الوضع أصبح أصعب الآن فالجميع يواجه المنتخب القطري وهو يعلم أنه بطل آسيا كما أن كثافة المباريات أثرت بشكل ما على جاهزية اللاعبين ولكن المستوى لم يهبط أمام العراق قائلاً :" قدمنا مباراة جيدة" .

ولدى سؤاله حول الضغوط التي يشعر بها أكرم عفيف وباقي اللاعبين خاصة بعد خسارتهم في الجولة الافتتاحية قال اللاعب إنه لا يشعر بأي عصبية أو ضغوط: "فنحن فقط نسعى لتخطي المباريات بنجاح وتحقيق الثلاث نقاط".

ومجدداً تطرق سانشيز للحديث عن المنتخب القطري واستعداده للمباراة القادمة أمام اليمن مؤكداً أنه لديه ثقة كاملة في اللاعبين وهو متأكد من أن الفريق سيعطي 100% من قدراته في المباراة والأهم هو أن يكون اللاعبين ملتزمين تكتيكيا في الملعب.

ويتأهب المنتخب القطري لمواجهة اليمن غداً الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الدوحة على استاد خليفة الدولي باحثاً عن الفوز لإبقاء حظوظه قائمة في التأهل للدور نصف النهائي.

ويتصدر المنتخب القطري ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022" وكأس آسيا "الصين 2023"، برصيد 13 نقطة بعد أن فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة.