وبدأ الافتتاح غير الرسمي في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي بعرضة قطرية على أرضية الملعب، وغناء ألهب حماس الحاضرين.

ثم في السابعة مساء بدأ الافتتاح الرسمي، بتقديم لوحات بسيطة ومعبّرة حملت أعلام جميع الدول المشاركة مع أنغام خليجية وقطرية واستعرض المذيع الداخلي عدداً من نسخ بطولات الخليج السابقة.

وقال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لدى افتتاحه البطولة "باسم كل قطري، نرحب بالجميع في دوحة الجميع".

وتحمل بطولة الخليج مذاقاً خاصاً ليس فقط لأهل الخليج العربي والمقيمين في البلاد الخليجية، بل لعشاق كرة القدم في العالم العربي ككل.

وتقام البطولة حتى الثامن من كانون الثاني/ ديسمبر بنظام المجموعتين، تضم المجموعة الأولى: قطر، الإمارات، اليمن، العراق,

والثانية: عُمان، السعودية، الكويت، البحرين.

مباريات خليجي 24 متاحة في بث مباشر عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: