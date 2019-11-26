سجل علي مبخوت هاتريك قاد به منتخب بلاده الإمارات لتحقيق فوز صريح على اليمن بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم.

أقيمت المباراة في استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، وأحرز مبخوت ثلاثيته في الدقائق 21 و38 و54، فسيطر مبكراً على قمة لائحة الهدافين.

بذلك تصدر الأبيض الإماراتي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام العراق صاحب المركز الثاني.



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