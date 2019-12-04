مباراة العراق والبحرين كأس الخليج بث مباشر

البث المباشر لمباراة العراق والبحرين

مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق والبحرين يمكنكم الاستمتاع بها من خلال البث التلفزيوني المفتوح عبر beIN SPORTS وعبر الحسابات الرسمية لقنواتنا على مواقع التواصل، أو عبر beIN CONNECT.

ويسعى المنتخب العراقي لمواصلة أداءه القوي في البطولة إذ أنه المنتخب الوحيد الذي لم يلق أي خسارة، وذلك من أجل تخطي عقبة البحرين والتأهل إلى المباراة النهائي في محاولة من أسود الرافدين للتتويج باللقب الرابع في مسيرتهم، فيما يبحث المنتخب البحريني من جانبه عن استثمار فوزه الكبير على الكويت في ختام مباريات المجموعة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين من أجل تخطي العراق والاقتراب خطوة من تحقيق حلمه بالفوز بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه.

معلومات البث المباشر

• مباراة العراق والبحرين موعدكم معها سيكون الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• البث المباشر لمواجهة العراق والبحرين يمكنكم مشاهدته عبر قناة beIN SPORTS HD.

• يمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر لمواجهة العراق والبحرين على الإنترنت، عبر خدمة beIN CONNECT وايضاً عبر حساباتنا الرسمية على اليوتيوب وتويتر وفيسبوك.

ولتبقوا على مقربة من مباراة العراق والبحرين أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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