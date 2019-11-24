وشهدت التشكيلة استبعاد صانع الألعاب عمر عبد الرحمن "عمروي" بسبب الإصابة.

وتلعب الامارات في المجموعة الأولى للبطولة التي تنطلق في 26 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر حتى 8 كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب قطر المضيفة واليمن والعراق.

واكد الاتحاد الاماراتي عبر موقعه الرسمي أن "لاعب الجزيرة عمر عبد الرحمن تواجد في برشلونة خلال الأيام الماضية لإجراء الفحوصات الطبية والتحق بمعسكر المنتخب في دبي متأخراً، وعليه قرر الجهاز الفني عدم الزج به في البطولة التي ستلعب بشكل مضغوط، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى برشلونة لاستكمال برنامجه العلاجي".

وإضافة إلى "عموري"، ستشهد قائمة الإمارات غياب لاعب الوسط علي سالمين، والمدافع وليد عباس بسبب الإصابة أيضا.

وفي ما يلي التشكيلة:

لحراسة المرمى: علي خصيف وخالد عيسى ومحمد الشامسي وعادل الحوسني.

للدفاع: سالم راشد ومحمد مرزوق وخليفة النوبي ويوسف جابر والحسن صالح وحمدان الكمالي ومحمد برغش.

للوسط: أمد برمان وطارق احمد وعبدالله رمضان واسماعيل الحمادي وبندر الأحبابي وخليل الحمادي وماجد سرور ومحمد العطاس وخلفان مبارك.

للهجوم: علي صالح وجاسم يعقوب واحمد خليل وعلي مبخوت.

