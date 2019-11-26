أحمد النفيلي - المركز الإعلامي لخليجي 24

أكد ثامر عناد المدرب الوطني للمنتخب الكويتي أنه يعرف تماماً ما تعنيه بطولة كأس الخليج للمنتخبات والشعوب الخليجية بل والعربية أيضاً مضيفاً أنه سيسعى مع لاعبي الأزرق لتقديم بطولة تليق باسم وقيمة المنتخب الكويتي كصاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس البطولة بواقع عشرة ألقاب سابقة.

حديث عناد جاء الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد استعداداً للمواجهة المرتقبة بين الكويت والسعودية التي ستقام غداً الأربعاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية والتي ستنطلق بلقاء المنتخب البحريني ونظيره العماني، ضمن بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين التي تستضيها قطر وتنطلق اليوم الثلاثاء وستختتم في الثامن من الشهر القادم.

المؤتمر الصحفي شهد حضور حارس مرمى الأزرق الكويتي حميد القلاف لاعب نادي العربي الذي خاض مع منتخب بلاده 23 مباراة دولية.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي بارك الثنائي عناد والقلاف لنادي الهلال السعودي عقب حصوله على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم الأحد الماضي وأكد عناد أن المنتخب السعودي من المنتخبات العريقة آسيوياً متمنياً أن تخرج مواجهة المنتخبين بشكل يليق بهما.

وأضاف عناد أنه يعرف حجم وقيمة كأس الخليج جيداً ووعد جماهير منتخب بلاده أن يقدم بطولة تليق باسمه كما تطرق للحديث عن فترة الإيقاف الدولي الي حدثت لمنتخب بلاده معترفاً أنها أثرت على مستوى الفريق واللاعبين بسبب بعدهم لفترة طويلة عن المنافسات والمحافل الدولية إلا أنه أكد على ثقته في الوقت ذاته في أن الفريق سيتوازن سريعاً وسيعود لمنصات التتويج في الفترات القادمة.

فنياً تطرق مدرب المنتخب الكويتي للحديث عن توقيت البطولة مؤكداً أنها جاءت في وقت صعب بالتأكيد كونها حلت في وسط التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي يخوض غمارها المنتخب الكويتي حالياً ويبلي بلاء حسناً فيها حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين خلف المنتخب الاسترالي.

وقال عناد إنه كان يحتاج لفترة زمنية مناسبة لإعداد المنتخب وإراحة بعض اللاعبين وتجريب لاعبين جدد إلا أنه في الوقت ذاته يدرك أهمية كأس الخليج ويتفهم تماماً ظروفها لذلك فهو يعد بأن يقدم لاعبي الأزرق أفضل ما عندهم في البطولة.

وأخيراً وفي سؤال عن كونه مدرباً جديداً للمنتخب الكويتي وهل هذا سيجعله يخوض البطولة بدون أي ضغوط وسيعفيه من المسؤوليه في حالة الإخفاق في التأهل لنصف النهائي؟، أجاب عناد أنه يحظى بثقة المسؤولين عن كرة القدم الكويتية إلا أنه هذا الأمر جعله أكثر تصميماً بأن يقدم بطولة تليق باسم وتاريخ المنتخب الكويتي كبطل في عشر دورات سابقة آخرها كان عام 2010 في اليمن.