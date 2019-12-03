أحمد النفيلي

وشهد دور المجموعات تسجيل 39 هدفاً بمتوسط تهديفي بلغ 3.25 في المباراة الواحدة، كما تصدر الإماراتي علي مبخوت الذي ودعت بلاده البطولة من الدور الأول، ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، ليكرر حتى الآن إنجازه في خليجي 22 في الرياض عندما تصدر ترتيب هدافي البطولة بنفس العدد من الأهداف.

رقم قياسي

وشهد الدور الأول من خليجي 23 في الكويت تسجيل 22 هدفاً وفي خليجي 22 في الرياض تم تسجيل 20 هدفاً في الدور الأول مقابل 23 هدفاً تم تسجيلها في الدور الأول من خليجي 21 في البحرين، كما أحرز 24 هدفاً في دور المجموعات من كأس الخليج العشرين والتي أقيمت في اليمن.

وشهد خليجي 19 في عمان تسجيل 29 هدفاً في الدور الأول، فيما سجّل 31 هدفاً في كأس الخليج الثامنة عشرة عام 2007 في الإمارات، وفي خليجي 17 التي كانت في الدوحة عام 2004 تم تسجيل 37 هدفاً في الدور الأول وهو ما يعني أن خليجي 24 ضرب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في دور المجموعات وذلك منذ أن تحولت البطولة لأن تقام بنظام دور المجموعتين وبمشاركة 8 منتخبات.

أبرز الأرقام

وبشكل عام فقد شهدت كأس الخليج الرابعة والعشرين الأرقام التهديفية التالية.

1. تم تسجيل 19 هدفاً في الشوط الأول.

2. أحرز 20 هدفاً في الشوط الثاني.

3. 8 أهداف تم تسجيلهم انطلاقاً من الدقيقة 80.

4. تم احتساب 7 ركلات جزاء في جميع المباريات الـ12 التي لعبت في دور المجموعتين.

5. ركلة جزاء واحدة فقط تم التصدي لها وأهدرها علي عدنان لاعب المنتخب العراقي.

6. لاعبان في البطولة أحرزا هاتريك حتى الآن وهما عبد الكريم حسن مدافع المنتخب القطري وعلي مبخوت مهاجم الإمارات وكلاهما سجل ثلاثية في شباك المنتخب اليمني.

7. المرحلة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات شهدت تسجيل 16 هدفاً بنسبة 41 % من الأهداف المسجلة في البطولة إلى الآن، وهي أغزر المراحل تهديفياً على الإطلاق.

8. بشكل عام فإن الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة من كأس الخليج هي التي شهدتها النسخة الرابعة عام 1976 حيث تم تسجيل 84 هدفاً في 22 مباراة بمتوسط تهديفي بلغ 3.82 هدف في المباراة.

9. "6 أهداف" هو الرقم الأعلى للتسجيل في مباراة واحدة وتكرر 3 مرات في مواجهة قطر واليمن والتي انتهت بفوز الأدعم (6-0) وقطر والإمارات والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض (4-2) وأيضاً الكويت والبحرين والتي انتهت على وقع فوز حاسم للبحرين (4-2).

10. على الرغم من الغزارة التهديفية الكبيرة التي شهدها الدور الأول من "خليجي 24" إلا أن مباراتين انتهيتا على وقع التعادل السلبي (عمان – البحرين) و (اليمن – العراق).

11. بشكل خاص بطولة خليجي 17 عام 2004 هي أكثر بطولة شهدت تسجيل أهداف منذ أن تحولت إلى نظام المجموعتين بمشاركة 8 منتخبات حيث أحرز فيها 59 هدفاً بمتوسط 3.69 هدف في المباراة الواحدة فهل تتمكن النسخة الحالية من تخطيها تهديفياً؟، هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة.





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