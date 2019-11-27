خليجي 24: المنتخب الكويتي ينهي استعداداته لملاقاة الأخضر السعودي من قبل beIN SPORTS November 27, 2019 13:19 1:46 دقيقة أنهى المنتخب الكويتي تحضيراته لملاقاة نظيرِه السعودي أملا في تحقيق بداية جدية في البطولة. لمشاهدة البث المباشر لجميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ24، تابعونا عبر حساباتنا التالية: YouTube Facebook Twitter تقارير إخبارية القادسية السعودي المنتخب الكويتي خليجي 24 -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إبراهيموفيتش شريكا في نادي هاماربي لكرة القدم 0:34 دقيقة الفوز السادس توالياً لكليبرز 1:21 دقيقة روبينيو يختار تشكيلته المثالية 1:40 دقيقة مورينيو: "كنا ندرك صعوبة مواجهة أولمبياكوس" 1:24 دقيقة إهدار الفرص السهلة سبب خسارة اليمن 1:28 دقيقة مبخوت: قدمنا مباراة جيدة ونبحث عن المزيد 2:36 دقيقة توخيل يشيد بقوة ريال مدريد ويمتدح نافاس 1:06 دقيقة بنزيمة يقلل من أثر تعادل ريال مدريد مع سان جيرمان 3:50 دقيقة بايرن ميونيخ يلمع متصدراً في ليلة ليفاندوفسكي 5:00 دقيقة تعادل مثير يحسم الصدارة لباريس سان جيرمان