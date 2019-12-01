خليجي 24: المؤتمر الصحفي لمنتخب عُمان قبل مواجهة نظيره السعودي December 1, 2019 10:51 18:00 دقيقة لمشاهدة البث المباشر لجميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ24، تابعونا عبر حساباتنا التالية: YouTube Facebook Twitter مقابلات -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة جماهير الكويت وعُمان طرب وروح رياضية على المدرجات 3:55 دقيقة الترجي يُطيح بالرجاء في معقله 4:23 دقيقة خسارة مفاجئة لبايرن ميونيخ على أرضه 4:03 دقيقة السعودية تعود لدائرة المنافسة بقوة 1:18 دقيقة ألمانيا وفرنسا والبرتغال في "مجموعة الموت" ! 3:13 دقيقة كبوة جديدة لتشيلسي "لامبارد" 3:39 دقيقة فوز صعب لدورتموند ولايبزيغ في الصدارة 4:47 دقيقة توتنهام "مورينيو" يواصل تحقيق النتائج الإيجابية 3:35 دقيقة خليجي 24: عُمان تخلط أوراق المجموعة الثانية 3:46 دقيقة ليفربول لا يرفض هدية مانشستر سيتي