خليجي 24: المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات قبل مواجهة قطر November 30, 2019 12:17 0:40 دقيقة لمشاهدة البث المباشر لجميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ24، تابعونا عبر حساباتنا التالية: YouTube Facebook Twitter مقابلات -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة ريال مدريد يتزعم ويضع برشلونة تحت الضغط 0:30 دقيقة موعد البث المباشر لقرعة كأس أمم أوروبا 2020 0:40 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات قبل مواجهة قطر 0:30 دقيقة الكويت (0) وعُمان (1): التغطية الخاصة 13:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة الإمارات 0:25 دقيقة الرجاء والترجي - التغطية الخاصة 17:17 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب اليمن قبل مواجهة العراق 14:52 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة اليمن 2:43 دقيقة النجم الساحلي يكسب موقعة "رادس" أمام الأهلي 4:24 دقيقة فوز استعراضي لمنتخب قطر بسداسية ممتعة