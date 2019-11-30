خليجي 24: المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة اليمن November 30, 2019 11:07 14:52 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة النجم الساحلي يكسب موقعة "رادس" أمام الأهلي 4:24 دقيقة فوز استعراضي لمنتخب قطر بسداسية ممتعة 1:35 دقيقة عبد الكريم حسن لم يدرِ أنه حقق انجازا تاريخياً 1:14 دقيقة مدير عبد ربه يتحدث عن قلة خبرة لاعبي اليمن الشباب 1:33 دقيقة سلمان يؤكد أن التركيز الآن على مباراة الإمارات 2:37 دقيقة اسماعيل محمد: استثمرنا الفرص التي سنحت لنا 3:12 دقيقة العراق يهزم الإمارات بثنائية ويقطع تذكرة العبور 5:29 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الخامسة 0:30 دقيقة القرعة تبدأ العد التنازلي لبطولة مثيرة للجدل 12:16 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب السعودية قبل مواجهة البحرين