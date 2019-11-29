خليجي 24: المؤتمر الصحفي لمنتخب الكويت قبل مواجهة عُمان من قبل beIN SPORTS November 29, 2019 11:53 7:58 دقيقة مقابلات المنتخب الكويتي عُمان خليجي 24 -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الإسباني 2019 - 2020 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 - 2020 1:00 دقيقة ترددات قنوات beIN SPORTS الناقلة لكأس الخليج 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 11:59 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:53 دقيقة الدوري الأوروبي: شاهد فرحة فريق لاسك بالتأهل 3:39 دقيقة ملخص مباراة سبورتينغ لشبونة وبي إس في آيندهوفن 4:00 دقيقة ملخص وأهداف مباراة سيلتك ورين