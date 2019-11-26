خليجي 24: المؤتمر الصحفي لمنتخب عُمان قبل مواجهة البحرين من قبل beIN SPORTS November 26, 2019 09:20 10:15 دقيقة قال الهولندي إيرفين كومان مدرب منتخب عُمان قبل مواجهة البحرين إنه أجرى تغييرات عديدة على تشكيلة المنتخب خلال الفترة الأخيرة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن ذلك لن يؤثر سلبا على أداء عُمان خلال البطولة. مقابلات المنتخب العماني المنتخب البحريني خليجي 24 -آخر الفيديوهات 8:47 دقيقة ماذا قال رونار ويحيى الشهري قبل مواجهة الكويت؟ 16:42 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب البحرين قبل مواجهة عُمان 10:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب عُمان قبل مواجهة البحرين 2:43 دقيقة أستون فيلا يغلب نيوكاسل ويحسن مركزه 2:33 دقيقة استاد خليفة يستعد لاستضافة البطولة للمرة الرابعة 3:51 دقيقة توخيل ينظر بإيجابية لصعوبة اختيار القائمة ضد ريال 3:54 دقيقة دوحة الرياضة...تتأهب لكأس الخليج 1:11 دقيقة ليتشي ينتفض ويُسقط كالياري في فخ التعادل 6:26 دقيقة ليس مبابي ولا كافاني شاهد من البطل في تحدي الكرات 19:50 دقيقة ماذا قال مورينيو قبل مواجهة أولمبياكوس؟