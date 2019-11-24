تصوير: سامر الرجال

وتبدأ البطولة في 26 من شهر تشرين الأول/ نوفمبر الحالي وتستمر حتى 8 كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت التميمة "صديفي" زارت عدة أماكن ومدارس في قطر، كما زارت مسقط والكويت في وقت سابق.

يُشار إلى أن شخصية "صديفي"، التي تتزيّن بألوان علم دولة قطر، ومستوحاة من شكل المحارة وبداخلها لؤلؤة، قد سجّلت ظهورها الأول في عام 2004، عندما استضافت قطر بطولة كأس الخليج العربي للمرة الثالثة.

الجدير بالذكر أن النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج، ستشهد مشاركة ثمانية منتخبات، تشمل قطر البلد المضيف، وعُمان حاملة اللقب، إلى جانب منتخبات الكويت والسعودية والعراق والإمارات والبحرين واليمن.