حارس العراق: "قلة التركيز أفقدتنا المباراة" من قبل beIN SPORTS December 5, 2019 22:14 0:56 دقيقة أكد حارس المنتخب العراقي جلال حسن أن منتخب بلاده بدأ المباراة بشكل جيد موضحا ان قلة تركيز بعض اللاعبين كانت السبب وراء عودة المنافس البحريني باللقاء مؤكدا في الوقت ذاته ان منتخب البحرين ظهر بشكل جيد. مقابلات خليجي 24 -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة حارس العراق: "قلة التركيز أفقدتنا المباراة" 3:08 دقيقة مقابلة حصرية مع لويس سواريز 0:38 دقيقة الهزاع : "المباراة كانت صعبة" 4:37 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة السادسة 0:51 دقيقة المالكي: واجهنا منافسا صعبا في مباراة الهدف الواحد 0:56 دقيقة استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 1:27 دقيقة إسماعيل محمد: لم يحالفنا الحظ للتسجيل 3:50 دقيقة السعودية تلاقي البحرين في نهائي خليجي 24 5:37 دقيقة البحرين إلى نهائي "خليجي 24" 4:59 دقيقة ميسي يتفوق على رونالدو