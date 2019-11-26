حارس العراق: حققنا ما نريد وطبقنا تعليمات المدرب من قبل beIN SPORTS November 26, 2019 22:03 0:32 دقيقة قال جلال حسن حارس منتخب العراق بعد الفوز على قطر صاحبة الضيافة 2-1 في افتتاح خليجي 24 إن منتخب بلاده حقق ما يريد وطبق تعليمات المدرب مع التأكيد على قوة العنابي. -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة مورينيو يحتفي بحامل كرات أنقذ توتنهام 0:32 دقيقة حارس العراق: حققنا ما نريد وطبقنا تعليمات المدرب 1:38 دقيقة الاتحاد القطري يعلن غياب الراوي عن بقية خليجي 24 3:14 دقيقة هاتريك مبخوت يقود الإمارات لفوز صريح على اليمن 3:07 دقيقة ليفركوزن يعود من موسكو بفوز دافئ 0:26 دقيقة سعد الشيب: "لا تزال أمامنا فرصة للتدارك" 3:18 دقيقة غلطة سراي يهدي ريال مدريد التأهل إلى ثمن النهائي 0:39 دقيقة تعادل مثير يحسم الصدارة لباريس سان جيرمان 4:02 دقيقة المنتخب العراقي ينتصر في افتتاح خليجي 24 0:38 دقيقة تعرّف على تشكيلتي قطر والعراق