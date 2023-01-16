الحادثُ أدى لوفاة عدد من المشجعين القادمين من مدينة الناصرية، لمؤازرة أسود الرافدين في المواجهة التي ستنطلق بعد نحو ساعة وربع تقريباً على ملعب البصرة الدولي.

هذا ونعى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضحايا الحادث، مُعرباً عن تعاطفه مع أسرهم.

