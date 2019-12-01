المراسلون الصحفيون يرقصون مع المشجعين، المدرجات تحتهم تهتز طرباً، اللاعبون في نفوسهم مشجعين أصلاء لمنتخبات بلادهم، مشاهد لا تراها إلا في كأس الخليج، ذات الخصوصية العالية في منطقة الخليج العربي.

ولعل مباراة أمس بين عُمان والكويت، واحدة من أكثر المباريات جماهيريةً وجمالاً لم تعكرها لا نتيجة ولا أداء، على العكس تماماً انظر إلى جماهير الكويت مثلاً منتخبهم متأخر 2-1 والمباراة تشارف على الانتهاء، ولكنهم يغنون أهازيجهم بحماس وقوة كأن المباراة بدأت لتوها وكأن منتخبهم يتقدم بفارق مريح.

تحول اليوم استاد عبدالله بن خليفة ( نادي الدحيل ) إلى لوحة فنية ببصمة كويتية عُمانية🇰🇼🇴🇲😍#خليجي24 pic.twitter.com/VPA4Yzn8xd — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 30, 2019

بدورها الجماهير العُمانية لم تتوقف عن الرقص والغناء فرحاً بفوز منتخب البلاد الأول في خليجي 24 وتعويضه للتعادل في الجولة الأولى أمام البحرين.

وكانت جماهير المنتخبين جنباً إلى جنب مع بعضهما البعض قبل الدخول إلى ستاد عبد الله بن خليفة بمنتهى الروح الرياضية وغنى كل منهما نشيده الوطني.

وقالت رابطة مشجعي المنتخب الكويت قبل المباراة أن التنافس لن يكون فقط على العشب الأخضر بل على المدرجات أيضاً، وبالفعل كان ذلك مغلفاً بالعشق والروح الرياضية.

إضافة لتحيتها لاعبيها الأبطال، لم تنس جماهير عُمان تحية الأزرق الكويتي، وأحد الجماهير توقع أن تتكرر المقابلة بين عُمان والكويت في نهائي البطولة يوم الأحد القادم.

خليجي 24: عُمان تخلط أوراق المجموعة الثانية بفوز شاق على الكويت

وفاز المنتخب الكويتي في مباراة الأولى على نظيره السعودي، ويقابل الأزرق نظيره البحريني يوم غدٍ الاثنين.

بدوره منتخب سلطة عُمان يلتقي منتخب السعودية أيضاً وذلك لحسم بطاقات الترشح للمربع الذهبي.

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