تدفق جماهيري الى استاد الجنوب لمباراة قطر والسعودية من قبل beIN SPORTS December 5, 2019 16:02 1:13 دقيقة مقابلات خليجي 24 -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة قطر (0) - (0) السعودية - التغطية الخاصة 1:46 دقيقة البحرين إلى نهائي "خليجي 24" 4:59 دقيقة ميسي يتفوق على رونالدو 1:13 دقيقة تدفق جماهيري عبر مترو الدوحة لمباراة قطر والسعودية 4:18 دقيقة مبابي ونيمار يعززان صدارة سان جيرمان 1:55 دقيقة سولشار: المهم هو استعادة احساس الفوز 2:41 دقيقة مورينيو: مانشستر يونايتد كان الأفضل 4:03 دقيقة تشيلسي يصالح جماهيره 4:36 دقيقة عودة غير موفقة لمورينيو إلى الـ"أولد ترافورد" 4:58 دقيقة ليفربول يحسم الديربي أمام إيفرتون