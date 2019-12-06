وغرّد اتحاد كأس الخليج العربي في حسابه الرسمي عبر تويتر على الإنترنت اليوم الجمعة: "ستقام مباراة نهائي بطولة خليجي 24 بين منتخب السعودية ومنتخب البحرين على استاد عبدالله بن خليفة ( نادي الدحيل )".

وتابع الاتحاد أنّ موعد نهائي كأس الخليج العربي سيكون في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد الموافق الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

ستقام مباراة نهائي بطولة #خليجي24

بين #منتخب_السعودية و #منتخب_البحرين على استاد عبدالله بن خليفة ( نادي الدحيل )

، وذلك يوم 8 ديسمبر عند الساعة 7 مساءً.

كونوا على الموعد🇸🇦🇧🇭🏆 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) December 6, 2019

وتأهل منتخب السعودية إلى النهائي عقب تجاوزه نظيره القطري بنتيجة 1-0 فيما قطع منتخب البحرين بطاقته عقب الفوز بركلات الترجيح على العراق إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل2-2.

