المنتخب اليمني يتطلع لانطلاقة مثالية في خليجي 24 من قبل beIN SPORTS November 26, 2019 12:27 2:30 دقيقة يفتتح المنتخب اليمني مشواره في البطولة الخليجية بمواجهة نظيره الإماراتي في لقاء سيسعى فيه لتحقيق الانتصار الأول له في تاريخ مشاركاته في دورات كأس الخليج. لمشاهدة البث المباشر لجميع مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ24، تابعونا عبر حساباتنا التالية: تقارير إخبارية المنتخب اليمني خليجي 24 -آخر الفيديوهات 8:47 دقيقة ماذا قال رونار ويحيى الشهري قبل مواجهة الكويت؟ 16:42 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب البحرين قبل مواجهة عُمان 10:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب عُمان قبل مواجهة البحرين 2:43 دقيقة أستون فيلا يغلب نيوكاسل ويحسن مركزه 2:33 دقيقة استاد خليفة يستعد لاستضافة البطولة للمرة الرابعة 3:51 دقيقة توخيل ينظر بإيجابية لصعوبة اختيار القائمة ضد ريال 3:54 دقيقة دوحة الرياضة...تتأهب لكأس الخليج 1:11 دقيقة ليتشي ينتفض ويُسقط كالياري في فخ التعادل 6:26 دقيقة ليس مبابي ولا كافاني شاهد من البطل في تحدي الكرات 19:50 دقيقة ماذا قال مورينيو قبل مواجهة أولمبياكوس؟