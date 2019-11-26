أقيمت المباراة على استاد خليفة الدولي أحد الملاعب التي ستستضيف مونديال قطر 2022 وتقدم المنتخب العراقي بهدفين في الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط محمد قاسم في الدقيقتين 18 و26 قبل أن يقلص عبد العزيز حاتم الفارق بإحرازه هدف منتخب الأدعم الوحيد في الدقيقة 49.

أحداث المباراة - لحظة بلحظة

نهاية المباراة - المنتخب القطري فشل في إدراك التعادل بعد أن أضاع لاعبوه عدد من الفرص لإحراز الهدف الثاني أبرزها فرصة مونتاري الذي انفرد تماماً بالحارس العراقي جلال حسن إلا أن الأخير أنقذ الكرة وواصل تألقه كأحد أفضل لاعبي منتخب بلاده

الدقيقة 80 - بسام الراوي مدافع المنتخب القطري يغادر ارض الملعب مصاباً بعد تدخل قاسي جداً من أمجد عطوان لاعب العراق.

الدقيقة 74 - عبد الكريم حسن من نجوم الشوط الثاني مر بشكل جيد من الجانب الأيسر ومررها رائعة إلا أن البديل محمد مونتاري لم يلحق بالكرة التي مرت من أمام المرمى بغرابة إلى ركلة مرمى عراقية.

الدقيقة 68 - المنتخب القطري كاد أن يتعادل عن طريق النيران الصديقة، عبد العزيز حاتم نفذ ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء العراقية حولها لاعب الوسط البديل أمجد عطوان برأسه فاصطدمت بعارضة الحارس جلال حسن.

الدقيقة 55 - عبد العزيز حاتم يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده بعد أن سدد كرة جاءته من المعز بغرابة في قدم المدافع العراقي.

الدقيقة 49- انطلاقة نارية للشوط الثاني المعز علي مرر تمريرة رائعة لعبد الكريم حسن الذي انطلق من الجبهة اليسرى ثم مررها رائعة فوصلت لعبد العزيز حاتم فباغت الأخيرة الجميع وأطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء فسكنت الكرة الشباك معلنة هدف تقليص الفارق للمنتخب القطري.

انطلاق الشوط الثاني

إحصائيات الشوط الأول

الدقيقة 45 - المنتخب القطري ارتفع مستواه مع نهاية الشوط الأول وتحرر المعز علي من الرقابة اللصيقة وكاد أن ينفرد في مناسبتين إلا أن الدفاع العراقي بقيادة هيثم جبار وعلي عدنان كانت له الكلمة العليا فانتهى الشوط الأول على وقع تفوق عراقي ومستوى مرتفع جداً من المنتخبين ينبئ عن خليجي متميز.

الدقيقة 26 - محمد قاسم لاعب القوة الجوية، نجم أسود الرافدين يتألق في استاد خليفة الدولي ويحرز الهدف الثاني من تسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء، انطلاقة متميزة للمنتخب العراقي في افتتاح خليجي 24.

الدقيقة 18- الهدف الأول في كأس الخليج الرابعة والعشرين من نصيب لاعب الوسط العراقي محمد قاسم الذي رفع كرة عرضية مباغتة خادعت المدافع القطري بسام الراوي وحارس المرمى سعد الشيب وتهادت للشباك معلنة هدف التقدم لأسود الرافدين.

الدقيقة 15 - ارتفاع مستوى اللقاء بشكل ملحوظ عكس سير المباريات الافتتاحية عبد الكريم حسن يستغل سرعته وقوته ويتوغل من الجانب الأيسر ويسدد في الشباك الخارجية للحارس العراقي.

الدقيقة 12 - مهند علي كاد أن يحرز هدف التقدم للمنتخب العراقي بعد أن انفرد تماماً بالمرمى وسددها مباشرة ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 5 - انطلاقة قوية للمنتخب القطري في المباراة والمعز علي يهدر أولى الفرص المحققة لوضع الأدعم في المقدمة.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة المنتخبين

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